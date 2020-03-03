ليبيا_الآن| بعد إصابة طائرتها.. “البراق” توقف جميع رحلاتها . . .أعلنت شركة ا…

#ليبيا_الآن| بعد إصابة طائرتها.. “البراق” توقف جميع رحلاتها

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.أعلنت شركة البراق، مساء اليوم الثلاثاء أنها أوقفت جميع رحلاتها خلال هذه الفترة، كما ستوقف 70 بالمئة من رحلاتها بشكل مؤقت ولحين إشعار آخر، إثر إصابة إحدى طائراتها بشظايا ليلة أمس وخروج طائرتها الأخرى للصيانة في موعد مقرر سابقا.

ودعت الشركة في بيان، كل من لديه تذكرة سفر مراجعة مكتب الإصدار أو الوكالة التي أصدرت التذكرة، أما بخصوص الركاب ممن لديهم حجوزات مؤكدة خارج ليبيا فعليهم التنسيق مع مديري محطات البراق للعودة عبر الشركات الليبية الأخرى وفق المستطاع.