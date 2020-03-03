ليبيا_الآن| حفتر: مستمرون في تحرير كامل التراب الليبي . . . أكد القائد العا…

#ليبيا_الآن| حفتر: مستمرون في تحرير كامل التراب الليبي

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أكد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على أحقية الجيش في مواصلة سعيه لتحرير كامل التراب الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال المشير حفتر، بمقر القيادة العامة في الرجمة، وفدا رفيع المستوى ضم مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الأفريقية باتريك دوريل، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ايمانويل بوون، وسفير فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي بيترو بانيزى، ومرافقيه، إضافة إلى المستشار الدبلوماسي للمستشارة الألمانية جان هيكر، وسفير ألمانيا لدى ليبيا اولفير اوفيتشا.