ليبيا_الآن| الأمم المتحدة.. سعي حثيث لتسمية مبعوث جديد إلى ليبيا . . . أكد …

#ليبيا_الآن| الأمم المتحدة.. سعي حثيث لتسمية مبعوث جديد إلى ليبيا

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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إن الأمم المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن في اتجاه تسمية مندوب جديد إلى ليبيا تجنبا لحدوث فجوة في قيادة البعثة الأممية فيها.

وأوضح دوغريك خلال مؤتمر صحفي أن التحديات في ليبيا ما زالت قائمة بسبب القتال المتواصل والذي تسبب في استهداف المستشفيات والمدارس، داعيا جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بالنظر إلى آثارها العشوائية المحتملة.