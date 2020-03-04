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برشان: حفتر والأسد يسعيان لبناء تحالف أوسع ضد الحراك التركي بالمنطقة. #ليبيا #

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

برشان: حفتر والأسد يسعيان لبناء تحالف أوسع ضد الحراك التركي بالمنطقة. #ليبيا #المرصد

Agility: Haftar and Assad seek to build a wider alliance against Turkish movement in the region. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • إذا لم يجد حفتر الشخص أو النظام غير الأسد لكي يتحالف معه ضد تركيا هذا دليل حفتر فاشل وصل مرحلة الإفلاس السياسي إذا كانت القوات الأسد تقصف في إدلب تباد بي طائرات المسيرة بيرقدار إذا كانت تركيا داخل سوريا تسيطر مناطق داخلها بشار الأسد لم يستطيع مواجهة داخل بلده سورياهل يريد حفتر من الاسد يواجهها داخل ليبيا هل بشار الأسد قد نفع عمر البشير لما زراه وأعاد علاقات معه كانت آخر الزيارة البشير بعد سقوطه ومحاكمته سوف يسلم البشير المحكمة الدولية هذا ما سوف يحصل حفتر قريبا بدأت دعاوى ضد أمريكا المواطن الأميركي يحمل الجنسية الاميراكية

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