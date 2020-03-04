برشان: حفتر والأسد يسعيان لبناء تحالف أوسع ضد الحراك التركي بالمنطقة. #ليبيا #

Agility: Haftar and Assad seek to build a wider alliance against Turkish movement in the region. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Agility: Haftar and Assad seek to build a wider alliance against Turkish movement in the region. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
إذا لم يجد حفتر الشخص أو النظام غير الأسد لكي يتحالف معه ضد تركيا هذا دليل حفتر فاشل وصل مرحلة الإفلاس السياسي إذا كانت القوات الأسد تقصف في إدلب تباد بي طائرات المسيرة بيرقدار إذا كانت تركيا داخل سوريا تسيطر مناطق داخلها بشار الأسد لم يستطيع مواجهة داخل بلده سورياهل يريد حفتر من الاسد يواجهها داخل ليبيا هل بشار الأسد قد نفع عمر البشير لما زراه وأعاد علاقات معه كانت آخر الزيارة البشير بعد سقوطه ومحاكمته سوف يسلم البشير المحكمة الدولية هذا ما سوف يحصل حفتر قريبا بدأت دعاوى ضد أمريكا المواطن الأميركي يحمل الجنسية الاميراكية
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