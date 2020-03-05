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#ليبيا_الآن| المركز الوطني ينظم ورشة عمل تدريبية لفرق الاستجابة السريعة . . أ…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المركز الوطني ينظم ورشة عمل تدريبية لفرق الاستجابة السريعة
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أفاد المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الفقيه، إن المركز نظم ورشة عمل تدريبية لفرق الاستجابة السريعة،وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الفقيه، أن فرق الاستجابة تتكون من مرصدين وأطباء وفنيي مختبرات إضافة إلى مدخلي البيانات.
وأشار المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي والإستجابة السريعة، أن ورشة العمل التدريبية تستهدف في مرحلتها الأولى فرق الاستجابة في مدن طرابلس ومصراتة وزوارة، وتستهدف المرحلة الثانية فرق الاستجابة في بنغازي وطبرق وسبها.

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