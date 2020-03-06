ليبيا_الآن| استقرار “نسبي” في أسعار العملات . . استقرت أسعار العملات العربية…

#ليبيا_الآن| استقرار “نسبي” في أسعار العملات

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استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في ختام تداولات الأسبوع في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار يوم الخميس ب4.46 دينار في مدينتي طرابلس وزليتن، فيما استقر سعر صرف اليورو عند 4.88 دينار.

وبالتزامن مع استقرار العملات استقر سعر الذهب كسر عيار 18 أيضا عند 163 دينارا للغرام الواحد في حين استقرت العملات الأخرى حيث تداول التجار الليرة التركية عند 0.720 قرشا، فيما تم تداول الدينار التونسي عند 1.570 دينار، أما الجنيه المصري فقد ظل