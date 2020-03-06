الخارجية التركية: مساعي #تركيا في المنطقة تلقى تقدير شعوب الدول العربية. #ليبي

Turkish Foreign: #Turkey’s endeavours in the region are appreciated by the peoples of Arab countries. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Turkish Foreign: #Turkey’s endeavours in the region are appreciated by the peoples of Arab countries. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
كلامكم دائما مقلوب فسياسة اردوغان الخارجية والداخلية تلقى استهجان الجميع وسخرية العالم كله اما الشعب الليبى فيكدركم لدرجة انه اعاد لكم قائد القوات التركية فى طرابلس فى تابوت واى خدمة انتظروا المزيد من التوابيت
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