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الخارجية التركية: مساعي #تركيا في المنطقة تلقى تقدير شعوب الدول العربية. #ليبي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الخارجية التركية: مساعي #تركيا في المنطقة تلقى تقدير شعوب الدول العربية. #ليبيا #المرصد

Turkish Foreign: #Turkey’s endeavours in the region are appreciated by the peoples of Arab countries. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • كلامكم دائما مقلوب فسياسة اردوغان الخارجية والداخلية تلقى استهجان الجميع وسخرية العالم كله اما الشعب الليبى فيكدركم لدرجة انه اعاد لكم قائد القوات التركية فى طرابلس فى تابوت واى خدمة انتظروا المزيد من التوابيت

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