مصر تعلن الحجر الصحي على 166 شخص من المخالطين للمصابين الـ 12 بفيروس كورونا .

#Egypt declares a healthy stone on 166 people of the 12 patients of the 12 living with the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
#Egypt declares a healthy stone on 166 people of the 12 patients of the 12 living with the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
– جهاز الشرطة الطبية الليبي – يقومون برصد جراحين وممرضات داخل مستشفيات و عيادات داخل ليبيا مع أطباء تابعين لاحزاب من دول عربية وليبيين يقومون بشكل مخزي بالمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل المال – دون علم المريض او أهله – بأوراق ومستندات – مزورة وسرقة الكنية والألقاب مع جوازات سفر داخل الأجهزة المحمولة والهواتف النقالة في حقاءب . بعد ابلاغ أهل احد الضحايا – وهو محامي في الشريعة الاسلامية .
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-ملفات-وأدلة-حول-سرقة-الأعضاء-البشرية من أطباء وجراحين مقابل الاموال .
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