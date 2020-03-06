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#مصر تعلن الحجر الصحي على 166 شخص من المخالطين للمصابين الـ 12 بفيروس كورونا .

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#مصر تعلن الحجر الصحي على 166 شخص من المخالطين للمصابين الـ 12 بفيروس كورونا . #ليبيا #المرصد

#Egypt declares a healthy stone on 166 people of the 12 patients of the 12 living with the corona virus. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • – جهاز الشرطة الطبية الليبي – يقومون برصد جراحين وممرضات داخل مستشفيات و عيادات داخل ليبيا مع أطباء تابعين لاحزاب من دول عربية وليبيين يقومون بشكل مخزي بالمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل المال – دون علم المريض او أهله – بأوراق ومستندات – مزورة وسرقة الكنية والألقاب مع جوازات سفر داخل الأجهزة المحمولة والهواتف النقالة في حقاءب . بعد ابلاغ أهل احد الضحايا – وهو محامي في الشريعة الاسلامية .

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