ضحايا عشماوي في #ليبيا: الحكومة المصرية أخذت حقنا.. ومجهودنا في مقاومة الإرهاب

Live victims in #Libya: The Egyptian government has taken our right.. and our efforts to resist terrorism have not gone waste. #Observatory
Translated from Arabic
Live victims in #Libya: The Egyptian government has taken our right.. and our efforts to resist terrorism have not gone waste. #Observatory
Translated from Arabic
خذوا حقكم كيف . ..!!!
– الامن القضاءي التشريعي – ضبط أطباء بشهادات مزورة وتقمص شخصيات لأطباء مدنيين معروفين بعد قسم للمهنة .
ضبط أطباء وممرضات بتهم سرقة الأعضاء البشرية وخطف المواليد – وتعاملهم مع بعض ضباط امّنً مزيفين – لحجز الحريات وبيع الأعضاء البشرية مقابل المال في غرف للعمليات وحجز الحريات الشخصية لهذا الغرض .
– ضبط أدوية منتهية الصلاحية تدخل للبلاد .
– تخريب متعمد لممتلكات الدولة وسرقة اسلاك النحاس الكهرباءية لغرض التلبيس بالذهب .وصناعة الأصنام .
– محاولة الرشوة وإخفاء حقاءق تتعلق بموضوع حجز حتى أولياء الأمور لغرض الحجر الصحي والميراث . والتزوير ..!! والفرار من العقوبات – وهذه أمور تتعلق بالامن وبالقانون الشرعي المتعارف عليه داخل الدولة وخارجها .
حتى لاولياء الأمور حتى لا يساء فهم القانون .
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