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ضحايا عشماوي في #ليبيا: الحكومة المصرية أخذت حقنا.. ومجهودنا في مقاومة الإرهاب

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ضحايا عشماوي في #ليبيا: الحكومة المصرية أخذت حقنا.. ومجهودنا في مقاومة الإرهاب لم يذهب هدراً. #المرصد

Live victims in #Libya: The Egyptian government has taken our right.. and our efforts to resist terrorism have not gone waste. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • خذوا حقكم كيف . ..!!!
    – الامن القضاءي التشريعي – ضبط أطباء بشهادات مزورة وتقمص شخصيات لأطباء مدنيين معروفين بعد قسم للمهنة .
    ضبط أطباء وممرضات بتهم سرقة الأعضاء البشرية وخطف المواليد – وتعاملهم مع بعض ضباط امّنً مزيفين – لحجز الحريات وبيع الأعضاء البشرية مقابل المال في غرف للعمليات وحجز الحريات الشخصية لهذا الغرض .
    – ضبط أدوية منتهية الصلاحية تدخل للبلاد .
    – تخريب متعمد لممتلكات الدولة وسرقة اسلاك النحاس الكهرباءية لغرض التلبيس بالذهب .وصناعة الأصنام .
    – محاولة الرشوة وإخفاء حقاءق تتعلق بموضوع حجز حتى أولياء الأمور لغرض الحجر الصحي والميراث . والتزوير ..!! والفرار من العقوبات – وهذه أمور تتعلق بالامن وبالقانون الشرعي المتعارف عليه داخل الدولة وخارجها .
    حتى لاولياء الأمور حتى لا يساء فهم القانون .

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