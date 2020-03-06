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#ليبيا_الآن| تضرر مبنى “أكاكوس للنفط” بقذائف الاشتباكات . . . أكدت المؤسسة ا…

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تضرر مبنى “أكاكوس للنفط” بقذائف الاشتباكات
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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض مقر شركة أكاكوس لتشغيل النفط بطريق المطار في طرابلس لأضرار جراء سقوط قذائف هاون عليه مساء الأربعاء ما تسبب في حريق بالطابق العلوي للمبنى المخصص لمحفوظات الموارد المالية.
وأشارت المؤسسة إلى أن فرق مكافحة الحرائق بهيئة السلامة الوطنية وفريق حماية المبنى تمكنوا من السيطرة على الحريق.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن رجال الإطفاء تعرضوا أثناء عملهم للاستهداف بالأسلحة الثقيلة لكن لم يصب أحد منهم بأذى.

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قناة الان

قناة الان

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