ليبيا_الآن| هدوء حذر بالمحاور.. والجيش الوطني يُحافظ على تمركزاته . . تشهد م…

#ليبيا_الآن| هدوء حذر بالمحاور.. والجيش الوطني يُحافظ على تمركزاته

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تشهد محاور القتال بضواحي طرابلس الممتدة من منطقة الهيرة جنوباً وحتى منطقة الرملة شمالاً هدوءاً حذراً خلال الساعات القليلة الماضية.

وأفادت مصادر أن قوات الجيش الوطني لازالت تُحافظ على تمركزاتها السابقة التي تبعد أقل من 2 كيلو متر عن وسط مدينة العزيزية.

وكانت مصادر قد أشارت، الخميس، إلى أن قوات الجيش قصفت بشكل مكثف تمركزات المجموعات المسلحة بالأسلحة الثقيلة في محور الساعدية، فيما سيطرت الأخيرة على الطريق الرئيسي الرابط بين العزيزية وطرابلس وتحديدا في منطقة الساعدية التي كانت منطقة عمليات عسكرية.