ليبيا_الآن| في خطة إعادة تفعيل ماكينات الصرف الآلي لمصرف التجارة والتنمية ، ق…

#ليبيا_الآن| في خطة إعادة تفعيل ماكينات الصرف الآلي لمصرف التجارة والتنمية ، قام شباب ليبي في داون تاون بتصميمها وتنفيذها بحُلة جديدة أكثر آمان للماكينات وأكثر خصوصية للعملاء . العينة الأولى شارفت على الإنتهاء بإشراف الزميل والصديق م.عبيد المقصبي ، وبتنفيذ أيادي ليبية 100%👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
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