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#ليبيا_الآن| في خطة إعادة تفعيل ماكينات الصرف الآلي لمصرف التجارة والتنمية ، ق…

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| في خطة إعادة تفعيل ماكينات الصرف الآلي لمصرف التجارة والتنمية ، قام شباب ليبي في داون تاون بتصميمها وتنفيذها بحُلة جديدة أكثر آمان للماكينات وأكثر خصوصية للعملاء . ‏العينة الأولى شارفت على الإنتهاء بإشراف الزميل والصديق م.عبيد المقصبي ، وبتنفيذ أيادي ليبية 100%👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼




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