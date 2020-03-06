ليبيا_الآن| في خطة إعادة تفعيل ماكينات الصرف الآلي لمصرف التجارة والتنمية ، ق…

#ليبيا_الآن| في خطة إعادة تفعيل ماكينات الصرف الآلي لمصرف التجارة والتنمية ، قام شباب ليبي في داون تاون بتصميمها وتنفيذها بحُلة جديدة أكثر آمان للماكينات وأكثر خصوصية للعملاء . ‏العينة الأولى شارفت على الإنتهاء بإشراف الزميل والصديق م.عبيد المقصبي ، وبتنفيذ أيادي ليبية 100%👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼







