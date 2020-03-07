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#ليبيا_الآن| الجيش الوطني يُضيّق الخناق على مُسلحي الوفا. . تجددت الاشتباكات ف…

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الجيش الوطني يُضيّق الخناق على مُسلحي الوفا.
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تجددت الاشتباكات في وقت متأخر من ليلة أمس بمحاور العزيزية، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ218 أن قوات الجيش الوطني قد ضيقت الخناق على مُسلحي الوفاق الذين يتمركزون وسط مدينة العزيزية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن كافة محاور القتال تشهد هدوءاً حذراً منذ صباح اليوم السبت، وتُحافظ قوات الجيش الوطني على كامل تمركزاتها التي تبعد أقل من 2 كيلو متر عن وسط مدينة العزيزية.
وشهدت محاور القتال بضواحي طرابلس الممتدة من منطقة الهيرة جنوباً حتى منطقة الرملة شمالاً، اشتباكات متقطعة منذ نحو 3 أيام.

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  • اخر فرصة للخوان كانت مؤامرة جنيف وبعد فشلها واستقالة سلامة اصبح امامهم خيارين الاستسلام وزفهم الى السجون او الانتحار فلم يعدى يجدى مع ااجيش الوطنى اى وسيلة كانوا يعولوا عليها فالطائرات المسيرة يسقط مثل العصافير وكل شبر فى طرابلس فى مرمى نيران الجيش الوطنى ويستنزف المليشيات ردت على خرقها للهدنة حتى يتقدم فى النهاية الى قلب العاصمة سيرا على الاقدام

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