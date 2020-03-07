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#ليبيا_الآن| بحمد الله تم وضع “السجاد ” بصحن المطاف استعدادًا لفتح المطاف للم…

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| 🕋 بحمد الله تم وضع “السجاد ” بصحن المطاف استعدادًا لفتح المطاف للمصلين والطائفين♥️🙏


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قناة الان

قناة الان

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