#ليبيا_الآن| "مكافحة الأمراض” ينفي الاشتباه بـ”كورونا” في مستشفى المرج

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نفى مدير المركز الإعلامي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، محمد الجازوي ، ما أفاد به مصدر بوجود حالتي إصابة بفيروس كورونا لرجل توفى في مستشفى المرج وإصابة شقيقه نزيل مستشفى 1200 في مدينة بنغازي.

وأفاد المركز أن سبب الوفاة والإصابة جراء مرض الأنفلونزا الموسمية فيما تداول مدونون من المنطقة الشرقية خبراً مؤداه قيام الشقيقان المتوفي والمصاب برش مبيدات حشرية زراعية في اجواء باردة لفترة طويلة، فيما لم يصدر أي بيان بعد عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن تشخيص محدد للحالتين.