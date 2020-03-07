ليبيا_الآن| مصرف الجمهورية يُطلق خدمة “لأجلك” للتسوق الإلكتروني . . . أعلن …

#ليبيا_الآن| مصرف الجمهورية يُطلق خدمة “لأجلك” للتسوق الإلكتروني

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أعلن مصرف الجمهورية اليوم السبت عن إطلاق بطاقة جديدة مسبوقة الدفع للتسوق عبر الإنترنت وهي خدمة “لأجلك”.

وتتيح البطاقة شراء جميع المنتجات والخدمات بطريقة آمنة وسهلة بحسب ما أعلنته إدارة المصرف في منشور على صفحتها الرسمية.

وأضافت إدارة المصرف أن سقف الشراء بهذه البطاقة عبر الإنترنت يصل إلى 1500 دولار فضلاً عن أنه لا توجد أي عمولة لإتمام عملية الشراء.

وتتضمن خدمة “لأجلك” إصدار كشف حساب البطاقة وإمكانية شحنها بسقف لا يتجاوز 10 آلاف دولار.