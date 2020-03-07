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#ليبيا_الآن| “مكافحة الأمراض” الجهة الوحيدة المُخوّلة بالإعلان عن إصابات كورونا …

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| “مكافحة الأمراض” الجهة الوحيدة المُخوّلة بالإعلان عن إصابات كورونا
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جدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوي، تأكيده أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا.
ويأتي تصريح الجازوي رداً على الأخبار التي يتم تداولها بين حين وآخر، حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ولقطع الطريق على الشائعات التي يتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل.

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