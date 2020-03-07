المجعي: سلامة كان عراب العدوان على #طرابلس وإستقالته هي بداية إنهيار مشروع عسك

Pain: Salama was the godfather of aggression against #Tripoli and his resignation is the beginning of the collapse of the state militarization project. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Pain: Salama was the godfather of aggression against #Tripoli and his resignation is the beginning of the collapse of the state militarization project. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
It is the end of all TRAITORS and Turkish diseased puppies ya coward and by default, that will be the end of all Brother/Sister bloody hood of ShawaTeen
Sit Turkish diseased & rotten doggy sit
المجعى يرجع للخلف فهو متخلف عقليا مثل اى اخوانى من عبيد السلطان فالكل يعرف ان سلامة كان شاهد زور ومخرج فاشل فى مسرحية المؤتمر الجامع لجماعة الخوان والمأجورين بهدف شرعنة الملشيات ولكنه فشل بعد ان اجهض الجيش المؤامرة ونفذ امر البرلمان بتحرير طرابلس من الارهابيين ولا يزال الامر مستمر ولان الاخوانى بغبغان يرد كلام ساذج غير منطقى لان المناطق المحررة وهى تسعون فى المائة او يزيد تعيش فى امان فى ظل حكومة مدنية برئاسة السنى الذى نال ثقة البرلمان بنصاب قانونى واحترم الجيش الوطنى ارادة الشعب واختياره ولو كان هناك حكم عسكر لحل البرلمان واسقط الحكومة وشكل مجلس رئاسى عسكرى ورئيس وزراء لواء ورفض اجراء اى انتخابات وهذا لم يحدث مما يؤكد كذب الاخوان وتفكيرهم المقلوب فهم من جلبوا عسكر مرتزقة اتراك لتحميهم بعد ان لفظهم الشعب الليبى ونهايتهم باتت محتومة اما بالاستسلام للخوان ويزفوا فى طرابلس صاغرين او الاستمرار فى الانتحار على ابواب طرابلس يامج عىيب
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