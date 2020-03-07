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المجعي: سلامة كان عراب العدوان على #طرابلس وإستقالته هي بداية إنهيار مشروع عسك

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المجعي: سلامة كان عراب العدوان على #طرابلس وإستقالته هي بداية إنهيار مشروع عسكرة الدولة. #ليبيا #المرصد

Pain: Salama was the godfather of aggression against #Tripoli and his resignation is the beginning of the collapse of the state militarization project. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • It is the end of all TRAITORS and Turkish diseased puppies ya coward and by default, that will be the end of all Brother/Sister bloody hood of ShawaTeen
    Sit Turkish diseased & rotten doggy sit

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    • المجعى يرجع للخلف فهو متخلف عقليا مثل اى اخوانى من عبيد السلطان فالكل يعرف ان سلامة كان شاهد زور ومخرج فاشل فى مسرحية المؤتمر الجامع لجماعة الخوان والمأجورين بهدف شرعنة الملشيات ولكنه فشل بعد ان اجهض الجيش المؤامرة ونفذ امر البرلمان بتحرير طرابلس من الارهابيين ولا يزال الامر مستمر ولان الاخوانى بغبغان يرد كلام ساذج غير منطقى لان المناطق المحررة وهى تسعون فى المائة او يزيد تعيش فى امان فى ظل حكومة مدنية برئاسة السنى الذى نال ثقة البرلمان بنصاب قانونى واحترم الجيش الوطنى ارادة الشعب واختياره ولو كان هناك حكم عسكر لحل البرلمان واسقط الحكومة وشكل مجلس رئاسى عسكرى ورئيس وزراء لواء ورفض اجراء اى انتخابات وهذا لم يحدث مما يؤكد كذب الاخوان وتفكيرهم المقلوب فهم من جلبوا عسكر مرتزقة اتراك لتحميهم بعد ان لفظهم الشعب الليبى ونهايتهم باتت محتومة اما بالاستسلام للخوان ويزفوا فى طرابلس صاغرين او الاستمرار فى الانتحار على ابواب طرابلس يامج عىيب

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