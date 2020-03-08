ليبيا_الآن| هون..انطلاق حملة التشجير على مستوى “الجفرة” . . . شهد مسرح كلية…

#ليبيا_الآن| هون..انطلاق حملة التشجير على مستوى “الجفرة”

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شهد مسرح كلية التقنية الطبية بمدينة هون، مقر اللجنة المعنية بحملة التشجير، انطلاق حملة التشجير بالمدينة وعموم مدن بلدية الجفرة ،ضمن الحملة الليبية للتشجير والتي تشمل جميع مدن بلدية الجفرة الخمس، “هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء”.

وشهدت الحملة حضوراً وتفاعلاً كبيرا، من الطلبة والطالبات كلجنة خاصة من الكلية، إضافة إلى مشاركة واسعة تمثلت في عدد من الأطفال بالزي الشعبي الليبي، مع مشاركة مميزة لعدد من الفنانين والمهتمين بالتنمية البيئية وحملات التشجير .