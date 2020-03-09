عاجل

الحويج: عهد الدايات والبايات والأتراك في #ليبيا انتهى وأي محاولة لعودته سيواجه

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحويج: عهد الدايات والبايات والأتراك في #ليبيا انتهى وأي محاولة لعودته سيواجهها الشعب. #المرصد

Alhweij: the era of signs, abayas and Turks in #Libya is over and any attempt to return it will be faced by the people. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا يبدأ بأنفسكم ـ……………
    #والمقاهي متاع النسون وحرية الفأرة وبيوت الدعارة ـ والشيشة الي تنقل فالامراض ـ والتلوين عالوجه الي جاب الحساسية والأمراض الجلدية للأطفال والتلوين عالحيوط ـ وحلاقة الشواذ جنسياً وكريمات البايو الي انتشرت حتى بين الاعلامين وفي المساجد والجامعات والطرق العامة ـ

    رد