الحويج: عهد الدايات والبايات والأتراك في #ليبيا انتهى وأي محاولة لعودته سيواجه

Alhweij: the era of signs, abayas and Turks in #Libya is over and any attempt to return it will be faced by the people. #Observatory
Translated from Arabic
Alhweij: the era of signs, abayas and Turks in #Libya is over and any attempt to return it will be faced by the people. #Observatory
Translated from Arabic
هذا يبدأ بأنفسكم ـ……………
#والمقاهي متاع النسون وحرية الفأرة وبيوت الدعارة ـ والشيشة الي تنقل فالامراض ـ والتلوين عالوجه الي جاب الحساسية والأمراض الجلدية للأطفال والتلوين عالحيوط ـ وحلاقة الشواذ جنسياً وكريمات البايو الي انتشرت حتى بين الاعلامين وفي المساجد والجامعات والطرق العامة ـ
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