ليبيا_الآن| تحسباً لكورونا.. ليبيا تنشر جنوداً على الحدود المصرية شهد مقر بلدي…

#ليبيا_الآن| تحسباً لكورونا.. ليبيا تنشر جنوداً على الحدود المصرية

شهد مقر بلدية طبرق اجتماعاً طارئاً لتدارس خطر فيروس كورونا المُستجد، الذي انتشر مؤخراً في الدول المُجاورة وتداعيات هذا الانتشار على البلاد.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التسييرية طبرق ورؤساء بلديات امساعد وبئر لشهب ومدير عام مركز طبرق الطبي ومراقب الخدمات الصحية ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة ومدير أمن طبرق ومندوب منطقة طبرق العسكرية.

وناقش الحاضرون خلال اجتماعهم سُبل رفع مستوى الاستعدادات لمواجهة كافة الاحتمالات المطروحة بشأن فيروس كورونا ومخاطر انتشاره.

وأكد مندوب منطقة طبرق العسكرية، العميد رمضان رجب، أن منطقة طبرق العسكرية نشرت منذ 3 أيام جنوداً في 15 موقعاً على الحدود الليبية المصرية الممتدة من الجغبوب إلى امساعد.