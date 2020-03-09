ليبيا_الآن| “مركزي البيضاء” يصرف مرتبات يناير وفبراير أعلن المصرف المركزي بالب…

#ليبيا_الآن| “مركزي البيضاء” يصرف مرتبات يناير وفبراير

أعلن المصرف المركزي بالبيضاء تسييل مرتبات شهري يناير وفبراير لعام 2020 بحساب وزارة المالية بالحكومة الليبية، مشيرا إلى أنه لن يتوقف عن تغطية المرتبات ولكن بضوابط تلتزم بها وزارة المالية بالحكومة الليبية وذلك عبر تقديمها للبيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف المركزي بالخصوص.

ونشر المصرف المركزي بالبيضاء تقريرا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي نفى فيه علاقته بمرتبات العاملين بالدولة سواء اعتماداً أو سداداً مشيرا إلى أن المرتبات هي مسؤولية الحكومة الليبية ووزارة المالية.