ليبيا_الآن| تحقيقات تفجير مانشستر: الحمض النووي يُدين هاشم العبيدي . . . اس…

#ليبيا_الآن| تحقيقات تفجير مانشستر: الحمض النووي يُدين هاشم العبيدي

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استمعت محكمة بريطانية إلى إفادات هيئة الادعاء حول العثور على ثلاثة براميل، استخدمت لتخزين حزم من المسامير، في سيارة اكتشف خبراء الطب الشرعي أنها تحتوي على الحمض النووي لهاشم العبيدي الذي يخضع للمحاكمة في أولد بيلي، متهمًا بمساعدة شقيقه سلمان في التخطيط للهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 22 شخصا في مانشستر أرينا في 22 مايو 2017.

يُذكر أن هاشم العبيدي ولد في مانشستر لأبوين ليبيين وقد سافر إلى ليبيا مع أخيه في أبريل 2017 ، وهو متهم بتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في صنع المتفجرات محلية الصنع.