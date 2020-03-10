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‎تصريحات صادمة لـ”سامي الأطرش” ويدعو لتنفيذ عمليات إرهابية – فيديو

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | سامي الأطرش رئيس ” المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير ” يدعو من خلال قناة ليبيا بانوراما ( الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء – الإخوان المسلمين ) لتنفيذ عمليات انتحارية ارهابية في شرق #ليبيا و #مصر و #الإمارات . #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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