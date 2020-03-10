ليبيا_الآن| ليبيّون يحكون عن “فزعة” على الحدود للتصدّي لكورونا أدرج “إسماعيل ص…

#ليبيا_الآن| ليبيّون يحكون عن “فزعة” على الحدود للتصدّي لكورونا

أدرج “إسماعيل صالح” أحد العائدين من الديار الإيطالية منشوراً على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” روى فيه مراحل الفحوصات التي أُجريت لهم بداية من مغادرتهم إيطاليا وصولاً إلى تونس ومنها إلى ليبيا.

ويقول صالح إن السلطات التونسية أخضعتهم فور وصولهم إلى أراضيها لفحص روتيني داخل صالة الحجيج بمطار قرطاج واشتمل على فحوصات بشأن بعض الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، وهي ذاتها التي خضعوا لها عند مرورهم من حدود الجانب التونسي، وكانت جميعها سلبية.

وبناء على إخطار تلقته الأطقم الطبية الليبية على الحدود يُفيد بأن هؤلاء المواطنين قادمين من إيطاليا التي تشهد تفشياً كبيراً للفيروس، يقول صالح إن أجهزة حديثة ومُطوّرة لفتت انتباههم فور وصولهم إلى نقطة التفتيش الصحّي بالجانب الليبي، لم تكن لدى الأطقم الطبية المسؤولة عن فحصهم سواء في إيطاليا أو تونس.