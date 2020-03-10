اﺭﻓﻘﻮﺍ🙏🏻 ﺑﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴِﻦ فإنّهم ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ليسَ ﺑﺰﻣﻨِﻬﻢ ﺗﺤﻤّﻠﻮﺍ ﻛﺜﺮﺓ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩﮬﻢ ﺍﻟﻤﺴْﺘﻤﺮ ﻓﺄنتم ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ💔 !
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