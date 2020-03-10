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اﺭﻓﻘﻮﺍ ﺑﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴِﻦ فإنّهم ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ليسَ ﺑﺰﻣﻨِﻬﻢ ﺗﺤﻤّﻠﻮﺍ ﻛﺜﺮﺓ ﻛﻼ‌ﻣﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘ…

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

اﺭﻓﻘﻮﺍ🙏🏻 ﺑﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴِﻦ فإنّهم ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ليسَ ﺑﺰﻣﻨِﻬﻢ ﺗﺤﻤّﻠﻮﺍ ﻛﺜﺮﺓ ﻛﻼ‌ﻣﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩﮬﻢ ﺍﻟﻤﺴْﺘﻤﺮ ﻓﺄنتم ﻻ‌ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ💔 !



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