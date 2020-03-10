ليبيا_الآن| مخاوف من اندثار مهنة استخراج الملح بواحة سيناون . . . تشتهر واح…

#ليبيا_الآن| مخاوف من اندثار مهنة استخراج الملح بواحة سيناون

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تشتهر واحة سيناون التابعة لبلدية درج، باستخراج الملح الطبيعي الصحي إذ يوجد بالواحة 7 عيون لاستخراج الملح وعادة ما تقوم النساء بهذه الحرفة.

واكتشفت الدراسات أن هذا الملح الطبيعي صحي بنسبة 100% وخال من الشوائب وينصح باستخدامه للعلاج خاصة لمرضى الضغط المزمن لأنه لا يسبب أي خطر عليهم.

وتخصص لكل عائلة بالواحة مساحة معينة من الأمتار لاستخراج الملح وتتم هذه العملية بفصل الصيف بعد اشتداد درجات الحرارة وتبخر المياه بالوديان ليظهر الملح واضحا فوق التربة.