الساعدي: القتال في #طرابلس مقصد شرعي لتكون كلمة الله هي العليا. #ليبيا #المرصد

Ạlsạʿdy: fighting in #Tripoli is a legitimate destination to be the word of God. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Ạlsạʿdy: fighting in #Tripoli is a legitimate destination to be the word of God. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ياحمار انتم كلاب الصهاينة تعملوا لتكون كلمة الصهاينة هى العليا فمن يمول قناتكم اليست قطر ومن يشرف عليها اليس الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق ومستشار امير قطر الاعلامى ولقد راينا رئيس الموساد الاسرائيلى فى قطر الشهر الماضى ليطالب بصرف 15 مليون دولار لخوان حماس لدورهم القذر فى خدمة اسرائيل فانتم شر خلق الله خوارج العصر امر رسول الله بقتالكم ووعد من يفعل ذلك بالاجر العظيم يوم القيامة كما فى الحديث الشريف
– سيكونُ في أمتي اخْتلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ويُسيئونَ الفِعلَ ، يقرأونَ القرآنَ لا يُجاوزُ تراقيَهم ، يَمْرُقونَ من الدينِ مروقَ السهم من الرمِيَّةِ ، لا يَرجِعونَ حتى يرتدَ على فُوقِهِ ، هم شرُّ الخلقِ والخَليقةِ ، طوبى لمنْ قَتَلَهم وقَتَلُوهُ ، يدعونَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه في شيء ، مَنْ قاتَلَهم كان أولى باللهِ منهم . قالوا : يارسول الله ، ما سِيماهُم ؟ قال : التَحْليقُ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
انت شيطان لعين تحرض على الفتنة بين المسلمين .انت والغريانى ومن يقاتل معكم ومن ينفق عليكم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة بنص حديث رسول الله ياعدو الله خسئت تحرف الكلم عن موضعه يااخوان اليهود لتضلل الناس والدليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله بل إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
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