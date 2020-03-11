عاجل

حزب الشعب الجمهوري: إعتقال الصحفيين على خلفية نشرهم تقارير عن مقتل جنود أتراك

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حزب الشعب الجمهوري: إعتقال الصحفيين على خلفية نشرهم تقارير عن مقتل جنود أتراك في #ليبيا كارثة. #المرصد

Republican people’s party: the arrest of journalists against the background of reports of Turkish soldiers in #Libya is a disaster. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اردوغان يدفن رأسه فى الرمال ويتصور ان الاخرين لايروا الحقيقة المرة للقوات المشلحة التركية وحسائرها فى ليبيا وسوريا الفادحة

    رد

  • . أثارتمثال للإمبراطورة كاترين الثانية كثيرا من الجدل بسبب تواجده فى اللقاء الذى جمع الرئيسين الروسى بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى مكتب الأول بقصر”الكرملين” فى موسكو.

    بوتن

    فقد انتشرت صورة تظهر أعضاء الوفد المرافق للرئيس التركى وخلفهم تمثال للإمبراطورة الروسية كاترين الثانية، التى خاضت حربا طويلة مع العثمانيين، انتهت بإبرام معاهدة بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية فى سنة 1774م، وهى المعاهدة التى وضعت حدا للحرب بين الدولتين، وضُمَّت القرم بِمُوجبها إلى روسيا.

    رد