حزب الشعب الجمهوري: إعتقال الصحفيين على خلفية نشرهم تقارير عن مقتل جنود أتراك

Republican people’s party: the arrest of journalists against the background of reports of Turkish soldiers in #Libya is a disaster. #Observatory
Translated from Arabic
Republican people’s party: the arrest of journalists against the background of reports of Turkish soldiers in #Libya is a disaster. #Observatory
Translated from Arabic
اردوغان يدفن رأسه فى الرمال ويتصور ان الاخرين لايروا الحقيقة المرة للقوات المشلحة التركية وحسائرها فى ليبيا وسوريا الفادحة
. أثارتمثال للإمبراطورة كاترين الثانية كثيرا من الجدل بسبب تواجده فى اللقاء الذى جمع الرئيسين الروسى بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى مكتب الأول بقصر”الكرملين” فى موسكو.
بوتن
فقد انتشرت صورة تظهر أعضاء الوفد المرافق للرئيس التركى وخلفهم تمثال للإمبراطورة الروسية كاترين الثانية، التى خاضت حربا طويلة مع العثمانيين، انتهت بإبرام معاهدة بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية فى سنة 1774م، وهى المعاهدة التى وضعت حدا للحرب بين الدولتين، وضُمَّت القرم بِمُوجبها إلى روسيا.
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