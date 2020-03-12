بلدية #تاجوراء تعلن تعطيل الدراسة في كافة مؤسساتها التعليمية لمدة 14 يومًا منذ يوم الأحد القادم بدافع الاحتراز والوقاية من #فيروس_كورونا . #ليبيا #المرصد ( العميد )
بلدية #تاجوراء تعلن تعطيل الدراسة في كافة مؤسساتها التعليمية لمدة 14 يومًا منذ يوم الأحد القادم بدافع الاحتراز والوقاية من #فيروس_كورونا . #ليبيا #المرصد ( العميد )
– به كويس – يعني كلهم يحبوا الكسل والخمول – لكي يزيد المرض :
– يعني في هالفترة الاسبوعين هادوم – تقوم الادارة العامة للبلدية بتنظيف المدارس العامة وتهيءة كل المرافق الصحية باحسن المستلزمات من حنفيات المياه والمراحيض الصحية والنوافذ المعزولة وتنظيف خزانات المياه وتعقيمها جيدا – وترتيب المخازن وتنظيف الحداءق المدرسية وزراعة أشجار مفيدة للطبيعة في كل مدرسة ليبية .
ومن الضروري توجد رقابة على كل هذه الاعمال التنفيذية دون تاخير حتى تنتهي بالشكل الصحيح والمطلوب .
احد الأطفال في مدرسة في الجنوب الليبي زرع أشجار هو واصحابه داخل المدرسة ألغام الماضي -وعندما زارها هذه السنة تفاجاء عندما زار الحديقة في العشية بهدوء : فوجد فيها أعشاش الطيور الملونة تعيش فيها هذه السنة وخلية نحل العسل كبيرة في الحديقة .
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