بلدية #تاجوراء تعلن تعطيل الدراسة في كافة مؤسساتها التعليمية لمدة 14 يومًا منذ يوم الأحد القادم بدافع الاحتراز والوقاية من #فيروس_كورونا . #ليبيا #المرصد ( العميد )