المركز الوطني للثروة الحيوانية يحذر من خطورة إنتشار حمى الوادي المتصدع في الجن

The National Livestock Center warns of the seriousness of rift valley fever spread in the south. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The National Livestock Center warns of the seriousness of rift valley fever spread in the south. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
– على الادارة العامة للمشاريع الحيوانية والزراعية والأعلاف الليبية – تسليم الادارة التنفيذية لمهندسي الزراعة وتعيين أطباء البيطريين الخريجين وإمدادهم بالمعدات الللازمة للعمل والعناية . وعدم المكابرة والتشبت بالراءي الخاطئ والابتعاد عن الفساد والتهرب وحصر الاعمال فيما يفيد التأمين الاقتصادي الداخلي . والحماية الاجتماعية للقطاع العام .
انتشار الجن في الوادي؟!
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