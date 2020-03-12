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المركز الوطني للثروة الحيوانية يحذر من خطورة إنتشار حمى الوادي المتصدع في الجن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للثروة الحيوانية يحذر من خطورة إنتشار حمى الوادي المتصدع في الجنوب. #ليبيا #المرصد

The National Livestock Center warns of the seriousness of rift valley fever spread in the south. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • – على الادارة العامة للمشاريع الحيوانية والزراعية والأعلاف الليبية – تسليم الادارة التنفيذية لمهندسي الزراعة وتعيين أطباء البيطريين الخريجين وإمدادهم بالمعدات الللازمة للعمل والعناية . وعدم المكابرة والتشبت بالراءي الخاطئ والابتعاد عن الفساد والتهرب وحصر الاعمال فيما يفيد التأمين الاقتصادي الداخلي . والحماية الاجتماعية للقطاع العام .

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