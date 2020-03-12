ليبيا_الآن| “مالية الوفاق” تكشف إيرادات يناير وفبراير . . . أصدرت وزارة الم…

#ليبيا_الآن| “مالية الوفاق” تكشف إيرادات يناير وفبراير

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أصدرت وزارة المالية في حكومة الوفاق اليوم الخميس، تقرير الإيراد والإنفاق العام عن شهري يناير وفبراير، وظهر فيه أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 9.893 مليار دينار.

وجاء في التقرير، الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه، أن الإيرادات النفطية بلغت 3.2 مليار دينار، كما تم تحصيل أكثر من 514 مليون دينار كإيرادات سيادية ورسوم خدمات، فيما بلغت إيرادات مصلحة الضرائب أكثر من 175 مليون دينار.

وحققت مصلحة الجمارك إيرادات قيمتها أكثر من 18 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات قطاع الاتصالات أكثر من 228 مليون، كما أشارت البيانات إلى عدم تحقيق أي إيراد عن طريق مكاسب المصرف المركزي.