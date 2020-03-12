بورصة #نيويورك تحقق أسوأ خسارة لها منذ ماقبل هجمات 11 سبتمبر بسبب فيروس كورونا

#New York exchange has been making its worst loss since before the 11 September attacks due to the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
#New York exchange has been making its worst loss since before the 11 September attacks due to the corona virus. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
سبحان الله وضع سره فى اضعف خلقه فيروس صغير جدا يرعب العالم ويلحق خسائر فادحة فى اقتصاديات الدول الكبرى ويعزل دول العالم عن بعضها ويغلق المدارس والجامعات ويغلق بطولات رياضية كل هذا نتيجة فساد المجتمع الدولى الذى يتحكم فيه الصهاينة وكلابهم فى كل مكان بما فيه قطر وتركيا ادوات اسرائيل القذرة فى المنطقة وهى من ساعدت قطر على الفوز بتنظيم كأس العالم المهددة الان بسبب الغاء التصفيات والدوريات فى العديد من دول العالم قال تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
أضف تعليقـك