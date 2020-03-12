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بورصة #نيويورك تحقق أسوأ خسارة لها منذ ماقبل هجمات 11 سبتمبر بسبب فيروس كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بورصة #نيويورك تحقق أسوأ خسارة لها منذ ماقبل هجمات 11 سبتمبر بسبب فيروس كورونا . #ليبيا #المرصد

#New York exchange has been making its worst loss since before the 11 September attacks due to the corona virus. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • سبحان الله وضع سره فى اضعف خلقه فيروس صغير جدا يرعب العالم ويلحق خسائر فادحة فى اقتصاديات الدول الكبرى ويعزل دول العالم عن بعضها ويغلق المدارس والجامعات ويغلق بطولات رياضية كل هذا نتيجة فساد المجتمع الدولى الذى يتحكم فيه الصهاينة وكلابهم فى كل مكان بما فيه قطر وتركيا ادوات اسرائيل القذرة فى المنطقة وهى من ساعدت قطر على الفوز بتنظيم كأس العالم المهددة الان بسبب الغاء التصفيات والدوريات فى العديد من دول العالم قال تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

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