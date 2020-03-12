صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل تزويد الإمارات لحفتر بـ5000 طن من الأسلحة منذ يناير الماضي

كشف تقرير بصحيفة الغارديان أن الإمارات زودت المشير خليفة حفتر بخمسة آلاف طن من الأسلحة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب بيانات نظام تتبع الرحلات الجوية التي اطلعت عليها الصحيفة، فإنه من المرجح أن تكون الإمارات نقلت هذه الأسلحة عبر أكثر من 100 رحلة جوية غادرت إلى ليبيا من قواعد عسكرية في الإمارات، أو من قاعدة تديرها الإمارات في إريتريا.

وأشارت بيانات الصحيفة إلى أن الرحلات نقلت شحنات الأسلحة المذكورة في طائرات نقل مستأجرة كانت تهبط في مطار قريب من بنغازي، معقل حفتر، أو في غرب مصر، متجاهلة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع الليبي.

الصحيفة أوضحت أنها لا تعرف بالضبط ما تحتويه هذه الشحنات، لكنها ربما تضمنت مدفعية ثقيلة بالإضافة إلى أسلحة وذخائر أخرى، مشيرة إلى قصف مدفعي طويل المدى تعرضت له العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا وألقي اللوم فيه على قوات حفتر.

كما نقلت عن خبراء قولهم إن الشحنات قد تحتوي أيضا على أجهزة تكنولوجيا الاتصالات وقطع غيار ومعدات أساسية وغيرها من المواد غير الفتاكة اللازمة لخوض الحرب.

وأضافت غارديان أن الإمارات رفضت الرد على سؤال بشأن بيانات تتبع الرحلات المذكورة، متذرعة بكونها لا تعلق على العمليات العسكرية.

المصدر : غارديان