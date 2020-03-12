ليبيا_الآن| المسماري يعلن تدمير أهداف عسكرية شرق مصراتة . . . أعلن الناطق ب…

#ليبيا_الآن| المسماري يعلن تدمير أهداف عسكرية شرق مصراتة

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أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، تدمير القوات الجوية وسلاح المدفعية عدة أهداف للمجموعات المسلحة شرق مصراتة.

وقال المسماري، في بيان، إن العملية العسكرية نُفذّت بعد رصد واستطلاع متواصل قامت به إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية، حيث تأكد وجود تحشيد كبير للمجموعات المسلحة شرق مصراتة، مضيفا أن الجيش التركي قام بتركيب تقنيات عسكرية مثل رادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ميدان موجه ومدرعات مختلفة الأنواع.