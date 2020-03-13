ليبيا_الآن| السفارة الليبية بإسبانيا “تحصِّن” الليبيين . . . قامت السفارة ا…

#ليبيا_الآن| السفارة الليبية بإسبانيا “تحصِّن” الليبيين

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قامت السفارة الليبية بإسبانيا بتوزيع المواد المعقمة والكمامات على أعضاء الجالية والطلاب الليبيين في إسبانيا في إطار الخطوات التي تتخذها السفارة لتحصين أفراد الجالية من فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته عقد الخميس بمقر السفارة الليبية بمدريد اجتماع ضم كافة الموظفين لتحديد العمل التناوبي والإجراءات والاحتياطات اللازمة خلال فترة الأزمة .

يشار إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول للسفارة الليبية بمدريد للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية، فقد عقد اجتماع في الثالث من مارس الجاري ضم كلا من سفير ليبيا بإسبانيا والملحق الصحي والمراقب المالي بالسفارة مع إدارة مجموعة مستشفيات HMالجامعية وتم الاتفاق خلال الاجتماع على بروتوكول خاص بالجالية الليبية المقيمة بإسبانيا في حال الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه في ذلك.