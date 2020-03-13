مصدر عسكري: ضربات الجيش الوطني أحبطت مخططا تركيا شرقي مصراتة

كشف مصدر عسكري ليبي أن قوات حكومة الوفاق كانت تجهز لمطارا قديما شرقي مصراتة قبل استهدافه من الجيش الليبي.

وأوضح المصدر أن ضربات الجيش الليبي التي أعلن عنها الخميس أحبطت تجهيز مهابط و هوائيات إرسال للطيران المسير بمعسكر قديم بمنطقة السدادة شرقي مصراتة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”العين الاخبارية” أن مطار “النمواه” القديم الواقع بالقرب من قلعة السدادة جهز بهوائيات للطيران المسير التركي ومهبط قريب من منطقة تاورغاء للاستخدم في العملية العسكرية التي تجهز لها المليشيات.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن منطقة السدادة تعد لتكون نقطة انطلاق المليشيات نحو سرت.

وأكد تجهيزها من قبل الجماعات المسلحة المدعومة تركيا بقوة برية تظم عناصر سورية متطرفة وفصائل مسلحة من مدينة مصراته، في محاولة نقل المعركة من الغرب إلى الوسط للحفاظ على تمركزاتها في طرابلس.

و كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قد كشف، الخميس، أن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة.

وأوضح في بيان أن إدارة الاستطلاع والاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تجمع كبير لمرتزقة تركيا شرقي مصراتة، وكذلك نصب الجيش التركي لرادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ومدرعات مختلفة الأنواع.

وضمت الأهداف المدمرة محطة رادار تركية نوع كالكان بالقاعدة الجوية مصراتة، ومدفعية صاروخية عيار 107م بمنطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية دفاع جوي تركية نوع أرليكون ومحطة رادار نوع “سكاي قارد” بالكلية الجوية مصراتة، ومجموعة أهداف مختلفة منها عربات مسلحة وأفراد، وثلاث سيارات مسلحة ببوابة الستين.