وزارة التعليم بحكومة الوفاق : قرار وقف الدراسة يشمل مراحل التعليم الاساسي والث

Ministry of education of the government of reconciliation: the decision to stop the study covers the primary, secondary and university education stages in consultation with the ministry of health. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Ministry of education of the government of reconciliation: the decision to stop the study covers the primary, secondary and university education stages in consultation with the ministry of health. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
كعادة الخوان ظلوا يكذبون وينكروا الواقع من وجود فيروس كرونا الا ان انكشفت الحقيقة واغلقوا المدراس ليس بسبب اضراب المعلمين ولا بسبب الاشتباكات وتجنيد الطلاب بل بسبب فيروس صغير ارسله الله للانتقام من المجتمع الدولى المنافق الذى نصب امعة ليحكم ليبيا رغم رفض مجلس نواب الشعب له وطمعوا فى ثروات ليبيا فخسروا مليارات بسبب اضعف خلق الله فيروس صغير وعندما كنا نقرأ ان ياجوج وماجوج اخر الزمان لا احد يقدر عليهم فيرسل الله لهم كائنات صغيرة كالدود تقضى عليهم فمن بتصور ونحن فى عصر الفضاء والتقدم العلمى الكبير نعيش فى ذعر من فيروس كورونا سبحن الله الا يتعظ الطامعون فى السلطة والجاه المفسدون فى الارض والبحر قال تعالى :
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)
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