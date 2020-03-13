عاجل

وزارة التعليم بحكومة الوفاق : قرار وقف الدراسة يشمل مراحل التعليم الاساسي والث

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزارة التعليم بحكومة الوفاق : قرار وقف الدراسة يشمل مراحل التعليم الاساسي والثانوي والجامعي وجاء بالتشاور مع وزارة الصحة . #ليبيا #المرصد

Ministry of education of the government of reconciliation: the decision to stop the study covers the primary, secondary and university education stages in consultation with the ministry of health. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كعادة الخوان ظلوا يكذبون وينكروا الواقع من وجود فيروس كرونا الا ان انكشفت الحقيقة واغلقوا المدراس ليس بسبب اضراب المعلمين ولا بسبب الاشتباكات وتجنيد الطلاب بل بسبب فيروس صغير ارسله الله للانتقام من المجتمع الدولى المنافق الذى نصب امعة ليحكم ليبيا رغم رفض مجلس نواب الشعب له وطمعوا فى ثروات ليبيا فخسروا مليارات بسبب اضعف خلق الله فيروس صغير وعندما كنا نقرأ ان ياجوج وماجوج اخر الزمان لا احد يقدر عليهم فيرسل الله لهم كائنات صغيرة كالدود تقضى عليهم فمن بتصور ونحن فى عصر الفضاء والتقدم العلمى الكبير نعيش فى ذعر من فيروس كورونا سبحن الله الا يتعظ الطامعون فى السلطة والجاه المفسدون فى الارض والبحر قال تعالى :
    ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

    رد