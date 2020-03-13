‎مطارات خالية وطائرات بلا ركاب بسبب كورونا‎

#ليبيا_الآن| مطارات خالية وطائرات بلا ركاب بسبب فيروس #كورونا
#ليبيا_الآن| مطارات خالية وطائرات بلا ركاب بسبب فيروس #كورونا
– هذه خطة افتعلها مجرمي الحرب – وتجار الأزمات وسارقي امًوال الشعوب في الاتحاد الاوروبي وامريكا – فقط للهروب من محاكمات جراءم الحرب التي ارتكبت في ليبيا 2011 – والتي ارتكبت في سوريا – وكذلك الجراءم التي ترتكب فلسطين – والجميع شاهدوا الشاب الفلسطيني الذي رفع جثمانه الاسرائيلي بالجرار الاءلي في احد مناطق فلسطين المحتلة – ..!!!!
دون ان يتكلم اخد في الاعلام العربي عاى هذه الحادثة التي تشبه حادثة الفلسطيني الأعمى الذي أطلقوا عليه الرصاص هو وابنه …!!!
لماذا لم يتكلم الاعلام عن هذه الجراءم ويركز فقط على فيروس كورونا ،.. كورونا …كورونا … يلعن ام الكورونا الي خلت عقولكم ومخكم مغسولة بالصابونة … !!!! –
يجب على الاعلام ان يركز على جراءم التي ترتكب في حق الشعوب العربية – ادا كُنتُم فعلا رجال وتستحقون او تغامروا وافضحوا الجبناء ….. داخل قنواتكم أمي تكسبوا احترام الجماهير .
اين الاعلام العربي وشخصية الاعلام العربي الحقيقي .:
13 مارس، 2020 الساعة 10:26 م
– هذه خطة افتعلها مجرمي الحرب – وتجار الأزمات وسارقي امًوال الشعوب في الاتحاد الاوروبي وامريكا – فقط للهروب من محاكمات جراءم الحرب التي ارتكبت في ليبيا 2011 – والتي ارتكبت في سوريا – وكذلك الجراءم التي ترتكب فلسطين – والجميع شاهدوا الشاب الفلسطيني الذي رفع جثمانه الاسرائيلي بالجرار الاءلي في احد مناطق فلسطين المحتلة – ..!!!!
دون ان يتكلم اخد في الاعلام العربي عاى هذه الحادثة التي تشبه حادثة الفلسطيني الأعمى الذي أطلقوا عليه الرصاص هو وابنه …!!!
لماذا لم يتكلم الاعلام عن هذه الجراءم ويركز فقط على فيروس كورونا ،.. كورونا …كورونا … يلعن ام الكورونا الي خلت عقولكم ومخكم مغسولة بالصابونة … !!!! –
يجب على الاعلام ان يركز على جراءم التي ترتكب في حق الشعوب العربية – ادا كُنتُم فعلا رجال اقوياء وتستحقون او تغامروا وافضحوا الجبناء ….. داخل قنواتكم لكي تكسبوا احترام الجماهير والمشاهدين . اين انتم …!!!
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