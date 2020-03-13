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#مصر تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا . #ليبيا #المرصد ( وزارة الصحة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#مصر تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا . #ليبيا #المرصد ( وزارة الصحة )

#Egypt announces the registration of 13 new infections of #Corona. #Libya #Observatory (Ministry of health)

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بالمقارنة بين مصر وقطر فان نسبة الاصابات فى مصر واحد فى المليون بينما فى قطر واحد فى الالف اما فى ايطاليا فالنسبة عالية جدا اما فى روسيا صفر رغم انف الخوان بعد ان اذل بوتن اردوغان فى موسكو ووضع صورة ملكة روسية هزمت الدولة العثمانية لتكون بينهما فى الاجتماع وطبعا اردوغان غبى جدا فى التاريخ فلم يفهم ذلك الا بعد ما روح

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