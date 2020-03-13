مصر تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا . #ليبيا #المرصد ( وزارة الصحة )

#Egypt announces the registration of 13 new infections of #Corona. #Libya #Observatory (Ministry of health)
Translated from Arabic
#Egypt announces the registration of 13 new infections of #Corona. #Libya #Observatory (Ministry of health)
Translated from Arabic
بالمقارنة بين مصر وقطر فان نسبة الاصابات فى مصر واحد فى المليون بينما فى قطر واحد فى الالف اما فى ايطاليا فالنسبة عالية جدا اما فى روسيا صفر رغم انف الخوان بعد ان اذل بوتن اردوغان فى موسكو ووضع صورة ملكة روسية هزمت الدولة العثمانية لتكون بينهما فى الاجتماع وطبعا اردوغان غبى جدا فى التاريخ فلم يفهم ذلك الا بعد ما روح
أضف تعليقـك