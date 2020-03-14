أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي لوزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب قبل قليل :
– قمنا بتفعيل كافة غرفة العناية في المستشفيات والمراكز التي حددناها للحجر الطبي .
– لدينا ثلاثة حالات إشتباه إصابة بفيروس كورونا تخضع للإجراءات والإشتباه لايعني الإصابة .
– رئيس الوزراء عبدالله الثني وجّه كافة الوزارات لاستكمال كل النواقص .
– لدينا مخزون ورئيس الوزراء وجه بإستكمال هذا المخزون لكي يفي بالغرض .
– لدينا شحنة ستصل اليوم تتعلق بدعم المختبرات وتوفير بعض اللوازم .
– قررنا دفع مكافآت مجزية للعاملين الصحيين في غرف العناية ومواقع العزل الطبي .
– نطمئن الشعب الليبي بأن الأوضاع تحت السيطرة ولم نسجل حتى الآن أي حالة مؤكدة وسنعلن إذا ثبت العكس .
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