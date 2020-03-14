ليبيا_الآن| بوشناف يأمر بحجر الأجانب الوافدين إلى ليبيا . . . خاطبت وزارة ا…

#ليبيا_الآن| بوشناف يأمر بحجر الأجانب الوافدين إلى ليبيا

.

.

.

خاطبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الإدارة العامة لأمن المنافذ وطالبتها بإخضاع جميع القادمين إلى البلاد من مختلف الجنسيات للحجر الصحي البالغ مدته أسبوعين للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وطالب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إدارة المنافذ بالكشف على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة الأجهزة التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ وحجر كل من يشتبه في إصابته بالمرض.

وكان بوشناف قد أصدر تعليمات لرؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن بالتعميم على محطات الوقود بمنع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، ضمن الإجراءات الاحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.