#ليبيا_الآن تقرير: انتزاع أعضاء بالإكراه من أقلية الإيغور ومنحها لصينيين مصابين بكورونا

وسط تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي وفق ما اعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، تتزايد المخاوف من قيام الصين، بؤرة تفشي الفيروس، بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية تم انتزاعها بشكل قسري من أشخاص من أقلية الإيغور تحتجزهم السلطات في معسكرات اعتقال، لتمنح بعد ذلك لمحتاجين مصابين بفيروس كورونا

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