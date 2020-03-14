ليبيا_الآن| الحبري: اقتصاد ليبيا أمام مرحلة خطيرة بسبب “كورونا” . . . أكد م…

#ليبيا_الآن| الحبري: اقتصاد ليبيا أمام مرحلة خطيرة بسبب “كورونا”

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أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري أن ليبيا تواجه ظروف اقتصادية صعبة وحادة، مشيرًا إلى أن وباء كورونا أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي.

ونوه الحبري بأن أول تأثير جوهري بالنسبة لليبيا هو سعر النفط باعتبار أن الدول التي تعتمد في اقتصادها على النفط ستكون أول المتضررين من هبوط أسعاره إثر الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال محافظ مركزي البيضاء في تصريحات تلفزيونية إن الوضع المالي سيمر بمرحلة حرجة ويحتاج نظرة إستراتيجية حول كيفية التعامل مع المستقبل.