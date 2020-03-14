ليبيا_الآن| السراج يعلن إغلاق المنافذ الجوية والبرية وإيقاف الدراسة . . . أ…

#ليبيا_الآن| السراج يعلن إغلاق المنافذ الجوية والبرية وإيقاف الدراسة

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مساء السبت، إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية لمدة 3 أسابيع بدءا من الاثنين 16 مارس، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وقال السراج، في كلمة مصورة، إنه قرر إيقاف الدراسة في المدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وإيقاف كافة النشاطات الرياضية والثقافية وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات كبيرة.

وشملت القرارات التي أعلنها السراج، إغلاق كافة المقاهي التي يتم فيها التدخين، وتوجيه المصلين بتأدية الصلاة في المنازل لحين انتهاء خطر الوباء، داعيا الليبيين إلى التعاون والتآزر لتجاوز هذا الخطر وتوفير الحماية من الإصابة بالوباء.

وقال السراج إنه “على الخارجية توجيه سفاراتنا للتواصل مع الليبيين في الخارج وتقديم العون وحمايتهم وتحصينهم وعلاجهم”.