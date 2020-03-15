الجيش الليبي يرجّح إنهاء معركة طرابلس قبل شهر رمضان

يشهد عدد من محاور القتال في الغرب الليبي، اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.

وقالت مصادر ميدانية لـ «البيان»، إن المعارك عادت بقوة منذ الثلاثاء الماضي، وتواصلت في جبهات الهيرة، جنوبي طرابلس، وبوقرين جنوبي مصراتة، بينما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أنه لا يفصل الجيش عن وسط طرابلس إلا 2500 متر، ورجّح انتهاء معركة طرابلس بحلول رمضان القادم، وفقاً للتوقعات الأولية.

حسم المعركة

وأكد المحجوب لـ «البيان»، أن الجيش الوطني لا يزال محافظاً على جميع تمركزاته في الأحياء الجنوبية للعاصمة، ولا يفصله عن وسط طرابلس إلا 2500 متر، مشيراً إلى أن لدى القوات المسلحة، القدرة على حسم المعركة في الوقت الذي تحدده، لافتاً إلى أنها لا تزال محترمة لقرار الهدنة منذ بداية تنفيذه في 12 يناير الماضي، رغم الخروقات المتواصلة من قبل القوات المدعومة بجحافل المرتزقة، الذين تم نقلهم من شمالي سوريا إلى طرابلس، وبالعسكريين الأتراك الذين أصبحوا جزءاً من الصراع الميداني.

وأردف المحجوب، أن الأيام الماضية، شهدت مواجهات عنيفة، تصدى خلالها الجيش الوطني للميليشيات الخارقة للهدنة، في عدد من المحاور، كما قام سلاح الجو بقصف مواقع تلك الميليشيات في مناسبات عدة.

وعلمت «البيان»، أن طيران الجيش شن أكثر من 30 غارة على قوات الوفاق المدعومة من تركيا، في جنوب وشرق مصراتة، وكذلك بمنطقة الهيرة، على مشارف غريان.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن إحدى هذه الغارات، استهدفت مخزناً مليئاً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر التي كانت مُجهّزة لاستهداف الجيش الوطني، كما وجهت ضربات مركّزة للجماعات المسلحة التابعة للوفاق في منطقة دافع الودي، التي تبعد كيلومترين عن بوقرين.

كما أكد مصدر عسكري مسؤول في غرفة العمليات، وقوع انفجار مساء أول من أمس، في مخزن للذخيرة تابع للميليشيات المسلحة، التابعة لمدينة مصراتة، والمنضوية تحت حكومة الوفاق، وذلك في جنوب منطقة السدادة، ما أدى إلى تدميره، ووقوع خسائر بشرية بين صفوف وعناصر قوات مصراتة.

المصدر: جريدة البيان الاماراتية