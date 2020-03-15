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فيديو | ماهي الطريقة الصحيحة لإرتداء الكمامة ؟ وهل يمكن استخدامها من الجهتين ؟ وكيف من الممكن ان تتحول الكمامة ذاتها إلى طريقة للعدوى اذا لم تستخدم بالشكل السليم ؟
” د.أبريل بالر ” من برنامج الطوارئ بمنظمة #الصحة_العالمية تشرح الطريقة المعتمدة لدى المنظمة لإرتداء الكمامة سواءً للمصابين أو من يجب عليهم استخدامها . #ليبيا #المرصد
Video | What’s the right way to wear a mask? Can it be used on both sides? How can the same mask turn into a way of infection if it is not used properly?
” Dr April the from the who emergency program explains the organization’s way to wear a mask whether to be injured or who should use it. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
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