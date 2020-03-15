فيديو | ماهي الطريقة الصحيحة لإرتداء الكمامة ؟ وهل يمكن استخدامها من الجهتين ؟ وكيف من الممكن ان تتحول الكمامة ذاتها إلى طريقة للعدوى اذا لم تستخدم بالشكل السليم ؟

” د.أبريل بالر ” من برنامج الطوارئ بمنظمة #الصحة_العالمية تشرح الطريقة المعتمدة لدى المنظمة لإرتداء الكمامة سواءً للمصابين أو من يجب عليهم استخدامها . #ليبيا #المرصد