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فيديو | ماهي الطريقة الصحيحة لإرتداء الكمامة ؟ وهل يمكن استخدامها من الجهتين ؟

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | ماهي الطريقة الصحيحة لإرتداء الكمامة ؟ وهل يمكن استخدامها من الجهتين ؟ وكيف من الممكن ان تتحول الكمامة ذاتها إلى طريقة للعدوى اذا لم تستخدم بالشكل السليم ؟

” د.أبريل بالر ” من برنامج الطوارئ بمنظمة #الصحة_العالمية تشرح الطريقة المعتمدة لدى المنظمة لإرتداء الكمامة سواءً للمصابين أو من يجب عليهم استخدامها . #ليبيا #المرصد

Video | What’s the right way to wear a mask? Can it be used on both sides? How can the same mask turn into a way of infection if it is not used properly?

” Dr April the from the who emergency program explains the organization’s way to wear a mask whether to be injured or who should use it. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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