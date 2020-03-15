ليبيا_الآن| المسماري: نخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة . . اللواء أحمد المسما…

#ليبيا_الآن| المسماري: نخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة

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اللواء أحمد المسماري: نخوض اشتباكات عنيفة منذ 48 ساعة لمنع التشكيلات المسلحة من استغلال الهدنة المُعلنة، حيث كثفنا غاراتنا الجوية من منطقة بوقرين حتى مصراتة ودمّرنا العديد من الأهداف العسكرية

استهدفنا كذلك مواقعاً بقاعدة معيتيقة تتبع الجيش التركي وتم تدميرها بالكامل

هناك قتلى أتراك إثر ضرباتنا الجوية على معيتيقة وخلال الـ72 ساعة الماضية رصدنا قيام جنود أتراك بتركيب محطات رادار ووحدات صواريخ بمطار مصراتة

أفاد المسماري كذلك بأن عمليات الجيش لن تتوقف حتى إخراج كافة القوات التركية والمقاتلين الأجانب الذين تم جلبهم إلى ليبيا. إذ وصل عدد الضباط والمستشارين الأتراك الذين تم جلبهم إلى ليبيا الى ما يقارب الـ1000