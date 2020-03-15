اخبار ليبيا » عاجل » وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف : إغلاق المنافذ البرية
وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف : إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية منذ الخميس القادم باستثناء وسائل الشحن والرحلات الجوية الداخلية . #ليبيا #المرصد
Minister of interior of the Libyan Government Chancellor Ibrahim po: the closure of land, air and sea outlets since next Thursday except for shipping and internal flights. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
أضف تعليقـك