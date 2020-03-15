عاجل

وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف : إغلاق المنافذ البرية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف : إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية منذ الخميس القادم باستثناء وسائل الشحن والرحلات الجوية الداخلية . #ليبيا #المرصد

Minister of interior of the Libyan Government Chancellor Ibrahim po: the closure of land, air and sea outlets since next Thursday except for shipping and internal flights. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك