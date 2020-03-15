بالارقام.. الدينار ينتعش ويوقف تراجعه مقابل العملات

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ليوم الأحد أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد بـ4.60 دنانير منخفضا بما مقداره 30 قرشا مقارنة مع أسعار الافتتاح، وتم تداوله على صعيد الحوالة إلى دبي وتركيا بنفس السعر. فيما تراجع اليورو 18 قرشا مسجلا 5.15 دنانير.

وساهمت كل هذه الانخفاضات في تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 كسر الذي بيع بـ170 دينارا.